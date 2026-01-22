Milan, il punto su Loftus-Cheek: tra cessione e rinnovo

Tiene banco il futuro di Loftus-Cheek: tra l’interesse dell’Aston Villa e l’ipotesi rinnovo col Milan. Difficilmente verrà ceduto a gennaio.

Il mercato del Milan non è particolarmente bollente in questo gennaio. Non lo è sul fronte entrate, visto che dopo Fullkrug si è un po’ fermato tutto, e giustamente non lo è neppure sul fronte uscite: se non arriva nessuno, è giusto anche che non parta nessuno.

Nelle ultime ore, però, è emersa una situazione da tenere d’occhio. Si è fatto avanti l’Aston Villa per Ruben Loftus-Cheek. Il club inglese, attualmente secondo a pari merito con il Manchester City in Premier League, dopo l’infortunio di Kamara sta cercando di correre ai ripari inserendo un altro centrocampista. Loftus-Cheek, in questo senso, sarebbe un profilo gradito, tanto che ci sarebbe stato già un primo tentativo di approccio con il giocatore.

Al momento, però, manca ancora un’offerta ufficiale al Milan, che dal canto suo non sembra avere particolare intenzione di privarsi del centrocampista. Anzi, l’idea del club rossonero sarebbe addirittura quella di valutare un rinnovo di contratto, considerando l’attuale scadenza fissata al giugno 2027.

Lo scenario: tra Aston Villa e futuro in rossonero

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, sarebbero già in corso alcuni dialoghi tra il Milan e Loftus-Cheek proprio in ottica rinnovo, anche se al momento non c’è nulla di definito né accordi vicini. La situazione resta quindi in una sorta di limbo: da una parte l’interesse dell’Aston Villa, dall’altra la possibilità di proseguire a lungo in rossonero, ma in nessuno dei due casi si è ancora in una fase avanzata.

Per ora non resta che attendere eventuali sviluppi, con la sensazione che, a meno di una richiesta esplicita di cessione da parte di Loftus-Cheek, il Milan difficilmente se ne priverà nel mercato di gennaio.