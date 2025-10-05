Pulisic: “Voglio vincere ed entrare a far parte della storia del Milan”

Christian Pulisic si racconta a Dan Peterson su DAZN: ambizioni, obiettivi stagionali e la voglia di entrare nella storia del Milan.

Christian Pulisic è stato recentemente intervistato dallo storico coach NBA Dan Peterson nel corso della rubrica di DAZN Storie di Serie A. Durante la chiacchierata, l’attaccante del Milan ha toccato diversi argomenti: dal percorso in campionato ad Allegri, passando per le ambizioni personali e di squadra.

Le parole di Pulisic

Sulla possibilità di entrare a far parte della storia del Milan:

“Penso a questi nomi, gente irraggiungibile. Sono una fonte di ispirazione. Darò tutto per questa squadra, voglio vincere ed entrare a far parte della storia del Milan”.

Sulle ambizioni stagionali.

“Il nostro obiettivo è tornare sicuramente in Champions League. Fa strano vedere un club come il Milan non partecipare a questa competizione. Abbiamo una squadra forte e faremo di tutto per raggiungere l’obiettivo”.

Su Luka Modric:

“È incredibile allenarsi con lui ogni giorno. Sto cercando di imparare il più possibile”.

Sulla sfida contro la Juventus:

“Una delle squadre più forti in Italia, c’è sempre rivalità. Sarà una grande sfida, una gara tosta. Noi dovremo fare quello che stiamo facendo, sappiamo che non sarà facile. Speriamo di uscire con un buon risultato”.