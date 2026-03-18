Pulisic a secco di gol? Pochettino: “Contento di come sta giocando”

Quella contro il Torino sarà l’ultima gara in programma per il Milan prima della sosta dedicata alle nazionali. Nei prossimi giorni vedremo tutti quelli che saranno convocati dalle rispettive selezioni e quelli che invece dovranno restare a Milano.
Tra i primi convocati possiamo già dare il nome di Christian Pulisic, chiamato dal CT USA Mauricio Pochettino. Gli Stati Uniti, essendo già qualificati, svolgeranno delle amichevoli contro Belgio e Portogallo, alle quali prenderà parte anche l’attaccante rossonero, giocatore di punta della selezione a stelle e strisce.
Pochettino difende Pulisic
Nel corso della conferenza stampa di Pochettino, uno dei temi affrontati dal tecnico è stato anche quello relativo a Pulisic, reduce da un periodo non molto positivo in rossonero. Pochettino però, nonostante Pulisic sia a secco di gol da un po’, si è detto soddisfatto delle prestazioni del giocatore e anche del minutaggio che ha avuto ultimamente. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni.
“Christian sta giocando e ovviamente non sta segnando, ma per me non si tratta solo di segnare gol. Per quanto mi riguarda, sono contento di come sta giocando… e per il suo minutaggio. E ovviamente, penso che sia una grande opportunità per lui unirsi a noi e giocare con noi. Possiamo cercare di aiutarlo ad arrivare nella migliore condizione per essere selezionato anche per la rosa finale”.