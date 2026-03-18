Milan, Moretto: “Il caso Leao di fatto è già rientrato”

Matteo Moretto fa chiarezza sul presunto caso Leao dopo Lazio-Milan. Situazione rientrata e il focus sulla situazione contrattuale.

La sconfitta del Milan contro la Lazio ha alzato un bel polverone in casa rossonera. Il tema più caldo è quello legato a Rafael Leao: in seguito alla sua sostituzione e alla scenata del giocatore, si è creato un mezzo caso, alimentato anche dalle molte chiacchiere. Caso che nel concreto è subito rientrato, con le scuse del giocatore a compagni, mister e società, ma che ha comunque scatenato qualche incertezza e speculazione a livello di futuro del portoghese. In molti hanno iniziato a parlare di un Leao non più incedibile, di un rinnovo congelato e chi più ne ha più ne metta.

A tal proposito ha cercato di fare chiarezza sul tema l’esperto di calciomercato Matteo Moretto, che ha commentato la vicenda ribadendo come tutto si sia risolto, per poi analizzare anche la situazione contrattuale del numero 10 portoghese in relazione alla politica rossonera. Ecco un estratto delle sue parole pronunciate sul canale YouTube di Fabrizio Romano.

Le parole di Moretto su Leao

“Dopo quello che è successo a Roma, questa situazione di tensione più che di litigata, con Leao, stizzito dopo la sostituzione, si è iniziato a generare un polverone importante intorno al futuro del giocatore. Vogliamo cercare di fare chiarezza, ma anche di stemperare un po’ quelle che sono le acque. Sì, è vero, Leao voleva rimanere in campo e giocarsi le proprie carte, voleva segnare, era stizzito per quello che è successo. La sostituzione l’ha toccato.

Che la reazione si stata negativa e sbagliata lo sa anche Leao. Sa di aver sbagliato, sa di essersi lamentato in un modo eccessivo. Ma ha già chiesto scusa alla dirigenza, ai compagni, alla società. Il caso Leao di fatto è già rientrato, dal punto di vista comportamentale. È vero il Milan magari si aspettava un atteggiamento diverso, ma Leao ha riconosciuto di aver sbagliato e le parti ora cercano di andare avanti tranquillamente insieme”.

Il punto sul contratto di Leao:

“Da un punto di vista contrattuale è chiaro che Leao ha un contratto in scadenza nel 2028 e la società sta cercando di rinnovarlo. Sta cercando di prolungare senza che si arrivi ad un miglioramento del salario. Leao è già tra i più pagati nel Milan, come Maignan, circa 5 milioni di euro di base fissa + 2 di bonus. Il tetto è quello ed il Milan non vuole sforarlo.

Il Milan sta cercando di prolungare la durata del contratto di Leao, ma diciamo che questo tipo di prolungamento non esclude che in estate, qualora dovesse arrivare un’offerta importante, il Milan la valuterebbe come l’ha valutata per Reijnders o altri calciatori importanti. Se l’offerta dovesse essere sufficientemente adeguata, non dico fuori mercato, ma comunque importante il Milan la potrebbe valutare. Queste sono le leggi del mercato, questa è la politica del Milan. Ma non solo del Milan, anche di tanti altri club in Italia”.