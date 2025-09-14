Pre partita, Tomori: "Vogliamo continuare il buono fatto a Lecce"
Stefania Palminteri
milano
14 Settembre, 20:10
Fikayo Tomori è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre partita di Milan Bologna in cui ha parlato delle sensazioni sul match

Fikayo Tomori ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Bologna. Queste le sue dichiarazioni:

Difesa a tre che può diventare a quattro. Come ti trovi?

“Un sistema nuovo per noi. In fase difensiva siamo più a 5, in possesso siamo col 4-4-2 o 4-2-3-1. Vogliamo continuare quello di buono che abbiamo fatto a Lecce”.

State trovando tranquillità difensiva?

“Abbiamo lavorato tanto anche durante la sosta. Il mister vuole che siamo più tranquilli e che difendiamo più di squadra. A Lecce abbiamo fatto clean sheet, vogliamo continuare oggi. Il Bologna è una squadra tosta, anche noi abbiamo qualità e vogliamo dimostrare che l’anno scorso è passato”

