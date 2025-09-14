F.Galli: "Critiche a Pavlovic eccessive, mi piace la sua aggressività"
F.Galli: “Critiche a Pavlovic eccessive, mi piace la sua aggressività”

Stefania Palminteri
milano
14 Settembre, 15:00
Filippo Galli ex responsabile del settore giovanile del Milan
Filippo Galli è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it in cui ha parlato del rendimento del rossonero Pavlovic

Filippo Galli ha parlato a MilanNews.it in merito a Strahinja   Pavlovic:

“Di Pavlovic, mi piace l’attitudine aggressiva necessaria nel ruolo, la personalità nel provare a guadagnare campo palla al piede anche se poi la scelta e il passaggio che ne segue non sono sempre precisi. A volte nel suo incedere sembra macchinoso e poco fluido e per questo riceve critiche, in alcuni casi eccessive. A tal proposito ritengo che ciò che conti sia l’efficacia dell’azione e qui Strahinja, come detto, può migliorare consentendo una fluidità nello sviluppo dell’azione, di fondamentale importanza, in particolare quando si affrontano squadre chiuse. Senza dubbio il gioco aereo è una qualità che contraddistingue i tre centrali che, al momento consideriamo titolari, in particolare sui palloni frontali. Quando invece la palla giunge nell’area da posizioni laterali, il posizionamento, che è legato alla lettura dell’intorno, mostra qualche lacuna”.

