Pre partita, Tare: "Sicuramente prenderemo un difensore centrale"
Stefania Palminteri
milano
29 Agosto, 20:30
Igli Tare, ds Milan
Igli Tare ha parlato a DAZN nel pre partita di LecceMilan, in programma stasera alle 20.45 al Via del Mare:

Sulla sconfitta contro la Cremonese: “Abbiamo passato una brutta settimana, di tensione e arrabbiatura. Oggi dovremo essere bravi a tornare a vincere perché fondamentale per il nostro percorso. Se analizzi il Milan dell’anno scorso, contro la Cremonese abbiamo commesso errori simili. Oggi sarà fondamentale giocare una gara più attenta”.

Sul mercato e su Nkunku: “E’ un centravanti moderno capace di giocare in tutte le posizioni dell’attacco. E’ un ragazzo forte che può dare più velocità e imprevedibilità alla squadra. Sicuramente prenderemo un difensore centrale. Musah? Decideremo tra domani e dopo per il bene della squadra e soprattutto del ragazzo”.

