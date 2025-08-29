Pre partita, Tare: “Sicuramente prenderemo un difensore centrale”

Igli Tare è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre partita di Lecce-Milan, in programma stasera alle 20:45

Sulla sconfitta contro la Cremonese: “Abbiamo passato una brutta settimana, di tensione e arrabbiatura. Oggi dovremo essere bravi a tornare a vincere perché fondamentale per il nostro percorso. Se analizzi il Milan dell’anno scorso, contro la Cremonese abbiamo commesso errori simili. Oggi sarà fondamentale giocare una gara più attenta”.

Sul mercato e su Nkunku: “E’ un centravanti moderno capace di giocare in tutte le posizioni dell’attacco. E’ un ragazzo forte che può dare più velocità e imprevedibilità alla squadra. Sicuramente prenderemo un difensore centrale. Musah? Decideremo tra domani e dopo per il bene della squadra e soprattutto del ragazzo”.