Milan, idea Pellegrini dopo l’infortunio di Jashari

Il Milan valuta Lorenzo Pellegrini dopo l’infortunio di Jashari: il centrocampista della Roma è stato proposto ai rossoneri.

Il Milan è attivissimo sul mercato e sta seguendo più fronti. Uno di questi, nelle ultime ore, riguarda il centrocampo: dopo l’infortunio di Jashari, che lo terrà fuori per circa due mesi, i rossoneri potrebbero valutare un innesto in più, oltre alla possibile permanenza di Musah che sembrava ormai destinato all’Atalanta.

Pellegrini nome nuovo per il centrocampo

Un’idea spuntata nelle ultime ore è quella di Lorenzo Pellegrini, centrocampista classe 1996 della Roma. Il giocatore è in uscita dal club giallorosso, che non gli rinnoverà il contratto in scadenza nel 2026, e per questo è stato proposto al Milan. Al momento non c’è alcuna trattativa avviata: la dirigenza rossonera sta valutando più ipotesi, tra cui quella di Rabiot, e non ha ancora deciso il futuro di Musah. Pellegrini potrebbe diventare un nome caldo negli ultimissimi giorni di mercato. Il costo del cartellino non sarebbe elevato, vista la situazione contrattuale, ma il nodo resta l’ingaggio da circa 4 milioni netti. Vedremo se il Milan deciderà di percorrere questa pista: Pellegrini è un giocatore di qualità e l’ha già dimostrato nel nostro campionato, ma è reduce da diverse stagioni deludenti e probabilmente ha bisogno di cambiare aria per potersi rilanciare.