Pre partita, Tare: “Abbiamo tanta fiducia in Gimenez, sta bene”

Igli Tare ha parlato a DAZN nel pre partita di Juventus–Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Sulla “comunicazione social” di Leao ed il suo rapporto con Allegri:

“Rispetto ai tempi nostri il mondo della comunicazione è cambiato totalmente, i giocatori interagiscono con i tifosi attraverso i social, ma finché riescono a rispettare le regole che ci sono con le rispettive squadre adesso tutto è possibile. A Leao piace fare queste cose. Per quanto riguarda il rapporto tra Leao e Allegri è nato subito un buon feeling tra di loro. Max è un allenatore che sa stimolare, sa tirare fuori il meglio da ogni giocatore. Per noi è un giocatore fondamentale che deve dare il massimo, in questo periodo stiamo cercando di recuperarlo da questo lungo infortunio che ha avuto”.

Su Santiago Gimenez, oggi ancora titolare:

“È cresciuto tantissimo fisicamente, soprattutto in questa settimana è stato una bella sorpresa negli allenamenti perché sta bene, si sente e si vede. Abbiamo tanta fiducia in lui, lui la sente non solo da noi ma anche dai compagni, perciò sono convinto che stasera farà una grande partita e perché no, anche il suo primo gol in campionato”.

Quanto è importante per il Milan non essere impegnati durante la settimana in questo momento del vostro progetto?

“Ci aiuta tanto, riusciamo a preparare le partite nel miglior modo possibile, lavoriamo anche singolarmente con i giocatori. Fondamentale partire bene come abbiamo fatto ma la strada è ancora molto lunga. La fotografia del momento è bella e ti fa lavorare bene, ma sappiamo che dobbiamo dare continuità, il campionato è molto difficile e ci sono tante squadre che hanno obiettivi molto importanti”.