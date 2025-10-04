Calciomercato Milan, non solo Lewandowski: "Tare vuole anche..."

Il Milan studia le sue prossime mosse di calciomercato e sulla lisa di Tare spuntano dei nomi decisamente pesanti: ecco le ultime news

In casa Milan è già partita la caccia ai prossimi innesti in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Tra le priorità c’è un centravanti vero: oggi Allegri ha la sola alternativa di ruolo in Gimenez, che peraltro finora non sta offrendo segnali particolarmente rassicuranti.

Per il futuro, insomma, un numero 9 dovrà arrivare. E Tare ha già tracciato l’identikit: un attaccante d’area, “alla Giroud”, capace di vivere in area di rigore e dare peso e sostanza alla manovra offensiva del Milan. È quella la rotta sulla quale si continuerà a spingere nelle prossime finestre di mercato. E nelle ultime ore si sono aggiunti due nomi interessanti alla lista.

La suggestione più rumorosa è Robert Lewandowski: il fuoriclasse polacco è in scadenza a fine stagione con il Barcellona. Al momento, però, è presto per parlare di pista concreta. Il gradimento non si discute, ma l’ingaggio sarebbe molto pesante e servirà capire le intenzioni del giocatore. Per questo il Milan tiene vive anche altre strade.

Milan, altri due obiettivi di calciomercato oltre a Lewandowski

Due profili, in particolare, meritano attenzione. Il primo porta in Spagna, sponda Atletico Madrid: Alexander Sørloth, centravanti norvegese classe ’95, sta viaggiando forte in Liga. Ha fisico, presenza e caratteristiche in linea con le richieste di Tare, e un costo considerato gestibile: si parla di 25-30 milioni.

Il secondo nome è quello del georgiano Georges Mikautadze, di proprietà del Villarreal. Meno strutturato di Sørloth, ma molto incisivo sotto porta e in grado di fare da riferimento centrale dell’attacco. Il Milan lo sta monitorando con cura in ottica prossima stagione. Anche in questo caso il prezzo dovrebbe aggirarsi attorno ai 30 milioni di euro circa.

Insomma, oltre alla grande sogno Lewandowski, sulla lista di calciomercato del Milan ci sono anche piste più praticabili come Sørloth e Mikautadze. E la sensazione è che l’elenco dei candidati sia destinato ad allungarsi man mano che ci avvicineremo alle prossime sessioni di mercato.