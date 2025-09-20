Pre partita, Landucci: "Partita determinante, Gimenez sta bene"
Stefania Palminteri
milano
20 Settembre, 20:26
Marco Landucci, vice di Massimiliano Allegri, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 nel pre partita del match tra Milan e Udinese

Marco Landucci, vice di Massimiliano Allegri, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 nel pre partita del match tra Milan e Udinese:

Sul sostituire Allegri: “Non è uguale, meglio se c’è Allegri: devo fare anche martedì. Max dalla panchina è un valore aggiunto: spero siano le ultime due volte”

È lo snodo come dice Allegri questa partita?: “Molto determinante: giochiamo contro una squadra non solo fisica ma anche tecnica. A Udine sono sempre partite difficili, sono allenati da un bravissimo allenatore che fa cose semplici ma efficaci: ha giocatori forti e fisicità. Dobbiamo soffrire e pareggiare la loro forza. Partiranno molto forte e noi dobbiamo partire più forti ancora”

Su Pulisic: “Christian è un grande giocatore, è un bomber. Pensiamo che possa essere un valore aggiunto per questa squadra. Ruben Loftus-Cheek non è uscito per demerito, sta facendo molto bene. Nel calcio di oggi i 5 cambi sono determinanti”

Su Gimenez: “Sta giocando molto bene. Per un attaccante fare gol è la ciliegina sulla torta: sia in allenamento che in partita sta facendo molto bene, si mette a servizio della squadra e penso che arriverà anche il gol”

