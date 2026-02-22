Landucci: “Non guardiamo gli altri, dobbiamo fare il nostro dovere”

Ecco le dichiarazioni rilasciate da Landucci ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Milan-Parma. A breve il calcio d'inizio.

Nel pre-partita di Milan–Parma è intervenuto ai microfoni di DAZN il vice di Allegri, Marco Landucci. Ecco che cosa ha detto in vista del match.

Sulla partita e sul Parma:

“È una squadra molto pericolosa. Pellegrino come avete detto è pericoloso di testa, ma c’è anche Bernabè. Strefezza è un altro giocatore da tenere d’occhio perché ha qualità tecniche importanti. È una squadra che fuori casa ha fatto molto bene, sappiamo che sarà dura anche stasera. Dovremo muoverci bene troveremo un blocco medio, dovremo fare buoni movimenti. Dobbiamo stare come sempre compatti, le seconde palle e la riconquista quando perdiamo palla saranno importanti”.

Su Champions e scudetto:

“Abbiamo 54 punti e con 54 punti non andiamo in Champions. Oggi sono tre punti importanti, una partita difficile. Non guardiamo gli altri, dobbiamo fare il nostro dovere partita dopo partita. Il Milan ha il dovere e la volontà ogni partita di cercare di vincere. Sarà difficile, dovremo vincere i duelli individuali, dovremo avere rispetto del Parma perché è una squadra molto pericolosa. Ha vinto col Bologna, ha pareggiato col Napoli, è una partita molto difficile. I dettagli fanno la differenza”.

Su Loftus-Cheek, grandi qualità ma timido?

“Non è sicuramente un estroverso. Ha sicuramente qualità. Ultimamente ha fatto gol importanti, ha fisicità, sa che cosa chiediamo noi alle mezze ali, inserimenti dentro l’area che sta iniziando a fare. Siamo fiduciosi, sta bene. Ha avuto un piccolo problema la scorsa settimana, non è stato benissimo, ma ora sta bene e sono sicuro che stasera farà una grande partita”.

Se Loftus è più una mezzala o una seconda punta:

“Può fare entrambe le cose. Da mezzala secondo me ha tempi di inserimento ed è anche più semplice che muoversi da seconda punta. Per noi oggi è molto importante il rientro di Pulisic perché per me è un grandissimo giocatore. L’abbiamo avuto poco, l’ho visto bene in settimana, mi auguro e sono sicuro che farà una grande partita”.