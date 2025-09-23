Pre partita, De Winter: “Questa è una partita che dobbiamo vincere”

Koni De Winter è intervenuto ai microfoni di Milan TV durante il pre partita del match tra Milan e Lecce di Coppa Italia

Vai nel canale Telegram del Milanista >

Koni De Winter ha parlato a Milan TV nel pre partita di Milan-Lecce di Coppa Italia:

Debutto da titolare a San Siro, che emozioni provi?

“Sono abbastanza tranquillo, è una partita come le altre. Certo è con la maglia del Milan, da titolare, ma l’affronto come una gara normale, da vincere”.

Siete pronti?

“Sisi è vero, la dobbiamo affrontare con l’importanza giusta come dice il mister. È una partita da dentro o fuori, quindi è una partita che si prende sul serio e dobbiamo vincere”.