Pre partita, De Winter: "Questa è una partita che dobbiamo vincere"
Pre partita, De Winter: “Questa è una partita che dobbiamo vincere”

Stefania Palminteri
milano
23 Settembre, 20:40
Koni De Winter è intervenuto ai microfoni di Milan TV durante il pre partita del match tra Milan e Lecce di Coppa Italia

Koni De Winter ha parlato a Milan TV nel pre partita di Milan-Lecce di Coppa Italia:

Debutto da titolare a San Siro, che emozioni provi?
“Sono abbastanza tranquillo, è una partita come le altre. Certo è con la maglia del Milan, da titolare, ma l’affronto come una gara normale, da vincere”.

Siete pronti?
“Sisi è vero, la dobbiamo affrontare con l’importanza giusta come dice il mister. È una partita da dentro o fuori, quindi è una partita che si prende sul serio e dobbiamo vincere”.

