Pre partita, De Winter: “Questa è una partita che dobbiamo vincere”

Koni De Winter ha parlato a Milan TV nel pre partita di Milan-Lecce di Coppa Italia:
Debutto da titolare a San Siro, che emozioni provi?
“Sono abbastanza tranquillo, è una partita come le altre. Certo è con la maglia del Milan, da titolare, ma l’affronto come una gara normale, da vincere”.
Siete pronti?
“Sisi è vero, la dobbiamo affrontare con l’importanza giusta come dice il mister. È una partita da dentro o fuori, quindi è una partita che si prende sul serio e dobbiamo vincere”.