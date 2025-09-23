Milan, Tare non si ferma e rilancia: a gennaio occhio a tre colpi!

Chiuso il calciomercato estivo con tanti movimenti, Tare pensa già a come rinforzare ulteriormente il Milan in vista di gennaio

Nonostante la gran mole di lavoro portata a termine in estate tra tante cessioni e i nuovi colpi in entrata, il Milan non ha nessuna intenzione di fermarsi per quanto riguarda i movimenti di calciomercato. E il buon avvio di stagione fatto registrare dalla squadra guidata da Allegri regala ancor più slancio e motivazioni ai vertici rossoneri per continuare a rinforzare la rosa, anche già a gennaio, per alimentare le ambizioni di questo Milan per questa stagione.

Ecco perché il Ds Tare è già al lavoro, sondando il mercato in lungo e in largo per individuare le opzioni migliori a disposizione. L’obiettivo è quello di colmare le lacune e riempire quei tasselli che ancora appaiono un po’ scoperti, ma anche anticipare qualche mossa importante e cogliere le migliori occasioni che presenterà il calciomercato invernale. In particolare, attenzione a tre possibili colpi di cui si sta parlando in questi giorni.

Tre colpi di calciomercato per il Milan a gennaio: gli obiettivi

Partiamo dalle priorità e da quegli acquisti che erano previsti già per l’estate ma che alla fine non sono più arrivati. In questo senso, il primo colpo in canna riguarda il difensore centrale. Tra i nomi in cima alla lista della spesa del Milan c’è sicuramente Thomas Kristensen dell’Udinese, ma non è da sottovalutare anche la candidatura di Joe Gomez, già sondato dal Milan a fine mercato estivo e che non sta trovando spazio nel Liverpool. Ci sono poi anche altre possibili piste, ma al momento rimangono sullo sfondo.

Occhio poi al secondo colpo, sempre per la difesa ma questa volta relativo alle corsie esterne. Effettivamente il Milan non ha una batteria di terzini solidissima e un rinforzo potrebbe arirvare anche lì. Per quanto riguarda la fascia sinistra, si parla di un altro giocatore del Liverpool: Andrew Robertson. Giocatore di qualità e di grandissima esperienza internazionale, in questa stagione ha perso il posto da titolare a causa dell’arrivo di Kerkez. Il suo contratto scade nel 2026 e il Milan potrebbe tentare un affondo già a gennaio a costi contenuti.

Infine, occhio a un’altra occasione di mercato che il Milan potrebbe provare a sfruttare già a gennaio in vista del probabile addio di Mike Maignan al termine della stagione. Parliamo di Mattia Perin, portiere chiuso alla Juventus che Allegri conosce e apprezza molto. Occasione di calciomercato per il Milan visti i costi e la volontà del giocatore di ritrovare continuità e un ruolo da protagonista. La Juve potrebbe accontentarsi di appena 4 milioni di euro. Ricordiamo che sulla lista di Tare per il post-Maignan ci sono anche altri profili come quelli di Suzuki, Caprile e Restes, tutte piste però possibili solo la prossima estate. Lavori in corso in casa Milan.