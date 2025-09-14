Pre partita, Allegri: "Dovremo fare una buona fase difensiva "
Pre partita, Allegri: “Dovremo fare una buona fase difensiva “

Stefania Palminteri
milano
14 Settembre, 20:32
Massimiliano Allegri
Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di DAZN in cui ha parlato del match di stasera tra Milan e Bologna

Massimiliano Allegri ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Bologna. Queste le sue parole:

Qual è il passo in avanti che vuoi vedere oggi dalla squadra?

“Il passo in avanti innanzitutto è di vincere la prima in casa. Per quanto riguarda le prime due anche con la Cremonese avevamo fatto una buona partita, ci sono state due disattenzioni su due cross. Il Bologna ha velocità tecnica, sarà una partita diversa. Dovremo fare una buona fase difensiva e sviluppare al meglio la fase offensiva”

Su Santi Gimenez:

“Aveva fatto bene anche le partite precedenti, gli sono stati annullati due gol. Speriamo tutti che stasera faccia gol, è un buon giocatore, è il centravanti del Milan, siamo tutti contenti di averlo”.

Perché Pulisic in panchina?

“Molto semplice: è una partita che secondo me va giocata così con questi giocatori. In panchina ho Nkunku che ha 25 minuti, Pulisic, che è rientrato dalla nazionale, può diventare un cambio importante. È un giocatore importante nella realizzazione, ha già segnato due gol. Balentien è un ragazzo giovane che ha buone qualità. Abbiamo Ricci, Athekame, Bartesaghi, stasera i cambi ce li ho”.

Quanto è importante è quel “vagabondo” (Rabiot, ndr)? E poi, perché vagabondo? È un modo di dire livornese?

“Un po’ vagabondo è (ride, ndr). La società ha fatto un buon lavoro, ha alzato il livello delle entrate. Dobbiamo essere bravi stasera a trovare la vittoria contro un Bologna che è ormai una realtà del campionato italiano e poi continuare nel lavoro”.

x