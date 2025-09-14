Allegri, domenica speciale tra Milan e ippica: torna in pista il suo Mr Darcy

Non solo la sfida contro il Bologna alla guida del "suo" Milan: per Allegri è una domenica speciale anche perché torna in pista il suo cavallo

Per Massimiliano Allegri questa non sarà una domenica qualunque. Oltre al posticipo serale di Serie A, che vedrà il suo Milan affrontare il Bologna nella terza giornata di campionato, il tecnico avrà infatti anche un altro appuntamento importante nel pomeriggio: il rientro in gara del suo cavallo di punta.

Alle 14:58, all’Ippodromo Capannelle di Roma, è atteso il ritorno in pista di Mr Darcy, il baio di 4 anni di proprietà della scuderia Alma Racing, che fa capo appunto proprio all’allenatore rossonero.

Un rientro molto atteso, visto che Mr Darcy ha già regalato grandi soddisfazioni ad Allegri: lo scorso anno, nello stesso impianto, aveva centrato il prestigioso Premio Ribot di Gruppo 3.

Fermo dallo scorso 27 marzo, ma con all’attivo quattro vittorie e due piazzamenti nelle ultime sei corse, il cavallo sarà protagonista del Premio Campidoglio e ritroverà in sella il fantino Tore Sulas. Un appuntamento che Allegri non vorrà perdersi prima di tuffarsi nella serata di San Siro.