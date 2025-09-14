Postpartita, Modric: “Abbiamo lottato da squadra”

Luka Modric a 40 anni decide la sfida col Bologna. Nel post partita il fuoriclasse croato suona la carica: "Faremo sempre meglio"

Luka Modric, protagonista assoluto della partita di stasera con gol vittoria e titolo di MVP, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Milan–Bologna 1-0:

Abbiamo vinto ed è la cosa più importante. Ora ci concentreremo sulla prossima partita.

Spero che non mi ricordiate la mia età la prossima volta! Scherzo. L’assist di Alexis è stato molto bello era facile fare gol. È stata un’ottima partita, abbiamo lottato da squadra, ogni partita prenderemo più fiducia e faremo sempre meglio, conoscendoci meglio e con il ritorno di alcuni giocatori.