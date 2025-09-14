RIVIVI IL LIVE Milan-Bologna 1-0: Modric firma la vittoria rossonera

90+7′- Finisce la partita. Luka Modric firma la vittoria di ‘corto muso’ per il Milan che torna a vincere in casa dopo una prova tutto sommato convincente, con tante occasioni da gol.
90+5′- Altra punizione guadagnata dal Milan con Pulisic
90+2′- Partita intensissima ora a San Siro. Buona giocata di Nkunku che fa rifiatare il Milan guadagnando una rimessa preziosa
Concessi 7 minuti di recupero
89′- Espulso Allegri per proteste
88′- Dopo il Check al VAR viene revocato il rigore al Milan. Giudicato non falloso il contatto di Freuler su Nkunku, ma pochi secondi prima c’era un fallo netto di Lucumi su Nkunku, non sanzionato.
87′- Ammonito Skorupski per proteste
86′- Rigore per il Milan!! Nkunku sgambettato in area da Freuler, l’arbitro indica il dischetto. In attesa del check al VAR per la conferma
84′- Ultimo cambio per il Milan: esce Gimenez, entra Nkunku
83′- Altro palo del Milan con Gimenez! Enorme occasione per la punta del Milan che sbaglia davanti al portiere. Occasione da gol importantissima
82′- Cambio Bologna: esce Castro, entra Dallinga
81′- Il Milan che attende il Bologna ma riparte in contropiede. Altro spunto di Pulisic che poi serve Saelemaekers che ci prova ma viene murato dalla difesa del Bologna.
77′- Spunto di Pulisic che passa in mezzo a tre avversari, entra in area con un tunnel e poi sbilanciato leggermente finisce a terra. Non c’è niente per l’arbitro che lascia giocare
74′- Doppio cambio Bologna: escono Cambiaghi e Orsolini, entrano Rowe e Odgaard
73′- Ammonizione per Miranda. Il laterale rossoblu stende Saelemaekers che gli ruba il tempo in uscita
70′- Occasione per Gimenez! Gran palla di Tomori a servire Gimenez che viene murato dal portiere del Bologna che gli chiude lo spazio in uscita a tu per tu
68′- Palo di Ricci! Il centrocampista appena entrato conclude bene da fuori area e colpisce il palo esterno.
64′- Doppio cambio per il Milan: escono Fofana e Loftus-Cheek, entrano Ricci e Pulisic
62′ Due cambi per il Bologna: Escono Fabbian e Lykogiannis, entrano Bernardeschi e Miranda
60′- Vantaggio Milan!!! Luka Modric! Servito da Saelemaekers al limite dell’area, il fuoriclasse croato conclude d’interno forte sul palo più lontano. Nulla da fare per Skorupski
58′- Anticipo di Modric sulla trequarti, poi palla a Fofana che serve Gimenez in area defilato sulla sinistra. Il messicano calcia ma la palla finisce a lato
54′- Esce Maignan, entra Terracciano
53′- Problemi per Maignan che chiede il cambio, si prepara ad entrare Terracciano, gioco al momento fermo
52′- Grande strappo in contropiede di Rabiot che semina due avversari in campo aperto, poi la palla finisce a Modric che serve Estupinan coi tempi giusti ma poi il laterale ecuadoriano sbaglia il controllo e il suo cross finisce fuori
49- Il Bologna riprende da dove aveva lasciato nel primo tempo, facendo la partita
46′- Inizia il secondo tempo
Le due squadre rientrano sul terreno di gioco. Un cambio all’intervallo per il Milan, entra De Winter al posto di Pavlovic
45+1′- Finisce il primo tempo
45′- Ammonito Saelemaekers che ferma una ripartenza del Bologna.
44′-Altra occasione per il Milan! Corner spizzato da Loftus-Cheek che sfiora il palo.
40′- Tanti duelli in mezzo al campo. Partita adesso non pulitissima tecnicamente, gioco spezzettato anche dai numerosi fischi arbitrali
37′- Il Milan si fa vedere di nuovo in avanti con Loftus-Cheek che conquista un calcio d’angolo
33′- Il Bologna continua a fare la partita, i rossoneri restano schierati in attesa
28′- Ritmi blandi ora in campo, col Bologna che gestisce con calma il possesso
23′- PALO DI ESTUPINAN! Servito sulla sinistra in area il laterale del Milan rientra sul destro e colpisce il palo esterno con un tiro a giro
20′- Pericoloso il Bologna che sfonda sulla destra con Castro che serve Orsolini che mette in mezzo un pallone pericoloso in area, devia in corner Maignan
18′- Ammonizione per Tomori, intervento scomposto del centrale inglese che stende Cambiaghi
13′- Dopo un tiro di Orsolini deviato dalla difesa del Milan, Cambiaghi conclude a rete ma è tutto fermo. Gol annullato al Bologna per fuorigioco
11- Primo guizzo di Gimenez! Percussione di Santiago Gimenez in area che conclude in porta dopo una sterzata col sinistro, para Skorupski
10′- Ammonizione per Estupinan che stende Castro lanciato in contropiede
9′- Modric in dribbling messo giù da Heggem, punizione Milan dalla sinistra offensiva
6′- Accelera il Milan con Fofana che serve Rabiot, conclusione da fuori deviata in angolo dalla difesa del Bologna
3′- Il Milan gestisce con calma il pallone cercando spazi, poi prima verticalizzazione per Rabiot che però commette fallo
1′- Inizia il primo tempo