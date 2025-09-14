RIVIVI IL LIVE Milan-Bologna 1-0: Modric firma la vittoria rossonera
Stefania Palminteri
Milano
14 Settembre, 20:44
San Siro
Segui la diretta della partita Milan-Bologna con la cronaca de IlMilanista: tutti gli aggiornamenti minuto per minuto

90+7′- Finisce la partita. Luka Modric firma la vittoria di ‘corto muso’ per il Milan che torna a vincere in casa dopo una prova tutto sommato convincente, con tante occasioni da gol.

90+5′- Altra punizione guadagnata dal Milan con Pulisic

90+2′- Partita intensissima ora a San Siro. Buona giocata di Nkunku che fa rifiatare il Milan guadagnando una rimessa preziosa

Concessi 7 minuti di recupero

89′- Espulso Allegri per proteste

88′- Dopo il Check al VAR viene revocato il rigore al Milan. Giudicato non falloso il contatto di Freuler su Nkunku, ma pochi secondi prima c’era un fallo netto di Lucumi su Nkunku, non sanzionato.

87′- Ammonito Skorupski per proteste

86′- Rigore per il Milan!! Nkunku sgambettato in area da Freuler, l’arbitro indica il dischetto. In attesa del check al VAR per la conferma

84′- Ultimo cambio per il Milan: esce Gimenez, entra Nkunku

83′- Altro palo del Milan con Gimenez! Enorme occasione per la punta del Milan che sbaglia davanti al portiere. Occasione da gol importantissima

82′- Cambio Bologna: esce Castro, entra Dallinga

81′- Il Milan che attende il Bologna ma riparte in contropiede. Altro spunto di Pulisic che poi serve Saelemaekers che ci prova ma viene murato dalla difesa del Bologna.

77′- Spunto di Pulisic che passa in mezzo a tre avversari, entra in area con un tunnel e poi sbilanciato leggermente finisce a terra. Non c’è niente per l’arbitro che lascia giocare

74′- Doppio cambio Bologna: escono Cambiaghi e Orsolini, entrano Rowe e Odgaard

73′- Ammonizione per Miranda. Il laterale rossoblu stende Saelemaekers che gli ruba il tempo in uscita

70′- Occasione per Gimenez! Gran palla di Tomori a servire Gimenez che viene murato dal portiere del Bologna che gli chiude lo spazio in uscita a tu per tu

68′- Palo di Ricci! Il centrocampista appena entrato conclude bene da fuori area e colpisce il palo esterno.

64′- Doppio cambio per il Milan: escono Fofana e Loftus-Cheek, entrano Ricci e Pulisic

62′ Due cambi per il Bologna: Escono Fabbian e Lykogiannis, entrano Bernardeschi e Miranda

60′- Vantaggio Milan!!! Luka Modric! Servito da Saelemaekers al limite dell’area, il fuoriclasse croato conclude d’interno forte sul palo più lontano. Nulla da fare per Skorupski

58′- Anticipo di Modric sulla trequarti, poi palla a Fofana che serve Gimenez in area defilato sulla sinistra. Il messicano calcia ma la palla finisce a lato

54′- Esce Maignan, entra Terracciano

53′- Problemi per Maignan che chiede il cambio, si prepara ad entrare Terracciano, gioco al momento fermo

52′- Grande strappo in contropiede di Rabiot che semina due avversari in campo aperto, poi la palla finisce a Modric che serve Estupinan coi tempi giusti ma poi il laterale ecuadoriano sbaglia il controllo e il suo cross finisce fuori

49- Il Bologna riprende da dove aveva lasciato nel primo tempo, facendo la partita

46′- Inizia il secondo tempo

Le due squadre rientrano sul terreno di gioco. Un cambio all’intervallo per il Milan, entra De Winter al posto di Pavlovic

45+1′- Finisce il primo tempo

45′- Ammonito Saelemaekers che ferma una ripartenza del Bologna.

44′-Altra occasione per il Milan! Corner spizzato da Loftus-Cheek che sfiora il palo.

40′- Tanti duelli in mezzo al campo. Partita adesso non pulitissima tecnicamente, gioco spezzettato anche dai numerosi fischi arbitrali

37′- Il Milan si fa vedere di nuovo in avanti con Loftus-Cheek che conquista un calcio d’angolo

33′- Il Bologna continua a fare la partita, i rossoneri restano schierati in attesa

28′- Ritmi blandi ora in campo, col Bologna che gestisce con calma il possesso

23′- PALO DI ESTUPINAN! Servito sulla sinistra in area il laterale del Milan rientra sul destro e colpisce il palo esterno con un tiro a giro

20′- Pericoloso il Bologna che sfonda sulla destra con Castro che serve Orsolini che mette in mezzo un pallone pericoloso in area, devia in corner Maignan

18′- Ammonizione per Tomori, intervento scomposto del centrale inglese che stende Cambiaghi

13′- Dopo un tiro di Orsolini deviato dalla difesa del Milan, Cambiaghi conclude a rete ma è tutto fermo. Gol annullato al Bologna per fuorigioco

11- Primo guizzo di Gimenez! Percussione di Santiago Gimenez in area che conclude in porta dopo una sterzata col sinistro, para Skorupski

10′- Ammonizione per Estupinan che stende Castro lanciato in contropiede

9′- Modric in dribbling messo giù da Heggem, punizione Milan dalla sinistra offensiva

6′- Accelera il Milan con Fofana che serve Rabiot, conclusione da fuori deviata in angolo dalla difesa del Bologna

3′- Il Milan gestisce con calma il pallone cercando spazi, poi prima verticalizzazione per Rabiot che però commette fallo

1′- Inizia il primo tempo

