Post-partita: Nkunku: “Importante segnare ma era meglio vincere”

Ecco le parole di Nkunku rilasciate nel post-partita di Fiorentina-Milan 1-1: “Quando non possiamo vincere, importante prendere un punto"

Al termine del match pareggiato dal Milan contro la Fiorentina è intervenuto in conferenza stampa proprio l’autore del pareggio rossonero, Cristopher Nkunku, che entrato dalla panchina ha evitato la sconfitta del Milan. Ecco che cosa ha detto.

Le parole di Nkunku

“Se non puoi vincere, l’importante è non perdere, quindi va bene aver portato a casa un punto. Abbiamo giocato un buon primo tempo, ma purtroppo non abbiamo segnato. Nel finale la gara è stata un po’ pazza”.

Sul gol:

“È importante perché per un attaccante è importante segnare, ma era più importante vincere. Voglio restare concentrato“.