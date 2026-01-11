RIVIVI IL LIVE Fiorentina-Milan 1:1| Finisce in pari al Franchi

Fiorentina e Milan si affrontano per il 20esima giornata di campionato allo stadio Artemio Franchi: il live

90+ 8′- Finisce qui. La partita termina in pareggio, il secondo consecutivo per il Milan

90+ 7′- Occasione per Kean disinnescata da Miagnan

90+ 6′- Traversa di Brescianini si salva il Milan!

90+4′- Ammonizione per Fofana per un intervento in ritardo su Dodò

90′- Ci saranno 7 minuti di recupero

90′- Ha pareggiato Nkunku! Palla perfetta di Fofana per il movimento di Nkunku alle spalle della difesa viola, sassata sul primo palo che s’insacca dopo aver toccato il palo.

88′- Ci prova Ricci con un tiro da fuori, palla fuori a lato

84′- Ottima azione di Dodò che si accentra mandando fuori tempo Rabiot. Il francese lo stende e viene ammonito

82′- Triplo cambio Fiorentina: escono Gosens, Gudmunsson e Parisi, entrano Ranieri, Solomon e Fortini

81′- Spreca la punizione il Milan con Bartesaghi che calcia alto sopra la traversa

80′- Ottima iniziativa di Saelemakers che nasconde palla a Fagioli al limite dellìarea che lo stende. Punizione vicinissima all’area e ammonizione per Fagioli

76′- Contropiede ben orchestrato dalla Fiorentina con Parisi che fa tutto bene e poi scarica per l’accorrente Brescianini, che però spara alle stelle la conclusione

73′- Si gioca l’ultimo cambio il Milan: esce Pavlovic, entra Nkunku

68′- Gioco attualmente fermo in seguito ad un duro scontro di gioco testa contro testa fra Pavlovic e Comuzzo. Il centrale rossonero ha avuto la peggio e sta ricevendo le cure dello staff medico

65′- In vantaggio la Fiorentina con Comuzzo! Calcio d’angolo calciato morbido da Gudmunsson, Comuzzo salta piùin alto di tutti e di testa trova la rete. Abbastanza ferma la difesa rossonera

65′- Cambio Fiorentina: esce Mandragora, entra Brescianini

64′- Di nuovo insidiosa la viola con Ndour che trova spazio per il tiro, mura Gabbia. sarà corner

63′- Altro cambio Milan: esce Loftus-Cheek, entra Fofana

59′- C’è un triplo cambio per il Milan: escono Jashari, Estupinan e Fullkrug; entrano Rabiot, Bartesaghi e Leao

58′- Brutta palla persa da Jashari con un passaggio prevedibile intercettato da Dodò. La palla arriva poi a Kean che mette in mezzo ma non trova nessuno

55′- Pericolosa ancora la Fiorentina con Dodò liberato da Fagioli al limite dell’area per il tiro, deviazione di Gabbia in corner

53′- Cartellino giallo per Estupinan per una trattenuta ai danni di Kean che gli era andato via sulla fascia

50′- E’ partita forte la Fiorentina, con due palloni messi dentro pericolosamente. Si rifugia in angolo la difesa del Milan

46′- Inizia il secondo tempo

Non ci sono cambi all’intervallo

45+6′- Finisce qui il primo tempo

45+1’- Espulsione per Vanoli, prima aveva ricevuto un giallo per aver calciato un pallone e poi sono volate parole di troppo. Massa lo espelle

36’- Si abbassano i ritmi e la Fiorentina trova soltanto un tiro che finisce alto di Albert Gudmundsson

25’- Tiro di Pulisic da fuori che liscia il palo lontano del portiere

22’- Dal corner successivo Gabbia colpisce di testa e sempre De Gea respinge

21’- Sempre l’americano fa un uno due con Loftus-Cheek e ancora si ritrova a tu per tu con De Gea che gli dice di no

16’- Ancora Pulisic scambia con Fullkrug e si trova davanti a De Gea da pochi metri. Un dribbling di troppo e la palla finisce fuori.

12’- Pulisic a tu per tu con De Gea ha rischiato la rete del vantaggio. Lo spagnolo ha sventato il tocco sotto dell’americano

5 – Cross basso pericoloso sventato da Maignan

2’- Gosens calcia da fuori ma il tiro va alto dopo un buon sviluppo

1’- Gara iniziata