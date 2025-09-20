Post-partita, Landucci: “Sapevamo di dover lavorare sui gol subiti”

Le dichiarazioni del vice di Allegri, Marco Landucci dopo Udinese-Milan 0-3: "I dettagli fanno la differenza, abbiamo lavorato su tutto"

Marco Landucci, che oggi ha sostituito lo squalificato Max Allegri in panchina, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Udinese–Milan, match terminato 0-3 in favore dei rossoneri, che conquistano un’altra vittoria convincente. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“I ragazzi oggi hanno fatto una partita straordinaria, hanno lottato e giocato bene tecnicamente. Avevamo un po’ di paura per l’approccio, ma questi ragazzi hanno fatto una grande gara. Questo è un gruppo serio; noi dobbiamo giocare al massimo. Stasera si festeggia fino a mezzanotte, ma alla prossima abbiamo una partita importante: prima contro il Lecce in Coppa Italia, poi penseremo al Napoli. Quando siamo arrivati, abbiamo trovato un gruppo sano, voglioso di lavorare. Ho visto un gruppo che non si lamenta di niente; tutti lavorano al massimo. Il segreto è lavorare bene e creare un gruppo solido. Voglio rimarcare lo spirito di una squadra che non ha mollato niente. Si sono tutti accorti degli errori fatti contro la Cremonese. I dettagli fanno la differenza; tutti hanno dato il contributo in maniera importante per fare la differenza. Noi abbiamo lavorato su tutto. Abbiamo visto dei dati che sono importanti. In due anni abbiamo preso 49 e 43 gol, troppi per arrivare in alto. Sapevamo di dover lavorare su quel dato: abbiamo lavorato di reparto e sui singoli. Questi ragazzi si mettono a disposizione; noi cerchiamo di fare il meno danno possibile, come dice il mio allenatore. Voglio dire qualcosa su Leao: abbiamo trovato un professionista esemplare. Tornerà presto e siamo contenti”.