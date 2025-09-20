RIVIVI IL LIVE| Udinese-Milan 0-3: due volte Pulisic e Fofana

Segui la diretta della partita Udinese-Milan con la cronaca de IlMilanista: tutti gli aggiornamenti minuto per minuto

90’+3′- FINISCE IL SECONDO TEMPO

90’+2′- Occasione sprecata da Rabiot che davanti alla porta non riesce ad inquadrare il tiro dentro lo specchio

90′- 3 minuti di recupero

88′- Colpo di testa di Miller che viene respinto con un grande intervento di Terracciano

85′- Ci prova anche Estupinian con una conclusione da fuori che termina poco a lato

82′- Cambio Udinese: esce Atta ed entra Miller

82′- Cambio Milan: esce Modric ed entra Athekame

80′- GRANDE OCCASIONE MILAN: grande conclusione di Saelemaekers nell’angolino basso, Sava con un grande intervento evita lo 0-4

77′- Tiro di Atta che calcia forte dal limite dell’area nell’angolino basso, para Terracciano

66′- Cambi nel Milan: fuori Pavlovic e Fofana, dentro De Winter e Ricci

62′- Cambi nel Milan: escono Gimenez e Pulisic, entrano Nkunku e Loftus-Cheek

58′- Cambi nell’Udinese: fuori Ekkelenkamp, Davis e Ehizibue, dentro Zaniolo, Zanoli e Modesto

52′- GOL DEL MILAN!!!! PULISIC 0-3!!!!: Rabiot largo a destra attacca lo spazio, sterza e si accentra verso il limite dell’area. Poi poggia la sfera con un tocco morbido per Pulisic che si inserisce e va ad incrociare in porta sotto le mani di Sava, doppieta per lui

49′- Cartellino giallo per Zemura a causa di un fallo ai danni di Saelemaekers

46′- GOL DEL MILAN!!!! FOFANA 0-2!!!!: Karlstorm scherza col fuoco portando palla e gestendola dentro l’area di rigore che gli viene tolta dopo un contrasto con Pulisic. Il pallone arriva tra i piedi di Fofana che controlla, carica e buca Sava nell’angolino in basso al suo palo, raddoppio del Milan

45′- Cambi nell’Udinese: entra Buksa ed esce Bravo

45′- INIZIA IL SECONDO TEMPO

45+2′- FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO

45′- 2 minuti di recupero

43′- Contatto nell’area di rigore del Milan tra Pavlovic e Davis che reclama un rigore, l’arbitro lascia correre

39′- GOL DEL MILAN!!!!! PULISIC 0-1!!!!!: Estupinian spinge sulla fascia sinistra e mette in mezzo il pallone che viene deviato da Kristensen in scivolata che la manda addosso a Sava, il pallone però resta li ed è proprio Christian Pulisic che ci si avventa e gonfia la rete, Milan avanti

37′- Pulisic lancia Gimenez in porta, chiude tutto Solet

35′- Palla messa in mezzo dall’Udinese da parte di Zemura che attraversa tutta l’area di rigore e si spegne sul fondo

29′- Cartellino giallo per Atta per un fallo ai danni di Rabiot

26′- Palla meravigliosa d’esterno a scavalcare la difesa per lanciare Estupinian che mette in mezzo, ma c’era fuorigioco

19′- GRANDE OCCASIONE MILAN: Estupinian recupera palla su un errore dell’Udinese e imbuca per Gimenez che si invola in porta e calcia, ma addosso a Sava

15′- Punizione interessante messa in mezzo da Modric, nulla di fatto

10′- Pulisic rientra in campo dopo uno scontro di gioco che ha permesso ai medici rossoneri di entrare in campo, solo una botta

7′- Azione meravigliosa del Milan che termina con una conclusione poco pericolosa di nuovo da parte di Pulisic, ma c’era fuorigioco

3′- Bello scambio tra Rabiot e Pulisic con il francese che imbuca per il 7 rossonero che calcia, para Sava

2′- Tiro da fuori di Atta, palla centrale facile per Terracciano

– INIZIA IL MATCH!

– CI SIAMO! A breve ci sarà il calcio d’inizio del match che vedrà affrontarsi il Milan come ospite dell’Udinese, partita valida per la 4a giornata di Serie A. Segui la cronaca live del match con noi!