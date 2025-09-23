Post-partita, Landucci: “Molto contento dell’atteggiamento”

Intervenuto nel post-partita di Milan-Lecce 3-0, il vice di Allegri, Landucci commenta la vittoria, il gol di Gimenez e i prossimi impegni

Con Allegri squalificato, è toccato al suo vice Landucci presentarsi davanti ai microfoni a rispondere alle domande dei giornalisti nel post-partita, ecco le sue parole a Mediaset al termine del match di Coppa Italia vinto per 3-0 dal Milan contro il Lecce.

Le dichiarazioni di Landucci

Su Gimenez:

“Un attaccante deve far gol, le prestazioni sono sempre state buone, si è messo sempre al servizio della squadra. Ha avuto tante occasioni questa sera ed è normale trovare il gol. Siamo molto contenti per lui“.

Sulla partita:

“Secondo me siamo partiti piano, poi abbiamo fatto gol e sono rimasti in 10. Nel primo tempo dovevamo velocizzare il gioco, potevamo fare meglio. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio. Il Lecce è stato penalizzato dall’espulsione. Volevamo passare il turno“.

Sugli obiettivi stagionali:

“Gli obiettivi sono importanti, ma noi dobbiamo giocare partita dopo partita. Sono molto contento dell’atteggiamento di questa squadra perché abbiamo trovato un gruppo meraviglioso, che si mette a disposizione e lavora. C’è una bella atmosfera a Milanello. Sono passate solo quatto partite di campionato. Bisogna continuare a migliorare. Non c’è un mantenimento: o migliori o peggiori. Bisogna fare il massimo ogni partita, i dettagli sono importanti e bisogna continuare a stare attenti“.

Sulla sfida col Napoli di domenica:

“Sarà una bella sfida. Loro sono una squadra molto forte e lo sappiamo. Da domani cominceremo a prepararla. Quest’anno si sono ancora più rinforzati dopo un grande campionato. Affrontiamo questa squadra con umiltà e cercheremo di fare il nostro meglio. Spero che sia una bella partita, sarà importante, ma siamo alla quinta giornata e ci vuole molta calma“.