Post-partita, Gimenez: “Non ho mai pensato di lasciare il Milan”

Nel post-partita della sfida di Coppa Italia di stasera, vinta dal Milan contro il Lecce per 3-0, Santiago Gimenez che si è finalmente sbloccato e ha trovato il suo primo gol di questa nuova stagione in rossonero, ha parlato ai microfoni di Mediaset a fine gara, ecco le sue parole:
Sul gol finalmente trovato:
“Si, un attaccante vuole fare gol, nelle ultime due partite ho avuto due opportunità per segnare ma non l’avevo fatto. Adesso ho segnato e questo è l’importante. Ora ne è arrivato uno e spero ne arrivino anche altri.”
Sulla volontà di restare al Milan:
”Da quando ero piccolo volevo vestire questa maglia, grazie a Dio sono qui, gioco nella squadra dei miei sogni. Per me questa è la cosa più importante, dal primo secondo non ho mai pensato di lasciare questa squadra”.