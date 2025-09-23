Post-partita, Gimenez: “Non ho mai pensato di lasciare il Milan”

Le dichiarazioni di Gimenez nel post-partita di Milan-Lecce 3-0. L'attaccante parla dell'importanza di aver trovato il primo gol stagionale

Nel post-partita della sfida di Coppa Italia di stasera, vinta dal Milan contro il Lecce per 3-0, Santiago Gimenez che si è finalmente sbloccato e ha trovato il suo primo gol di questa nuova stagione in rossonero, ha parlato ai microfoni di Mediaset a fine gara, ecco le sue parole:

Sul gol finalmente trovato:

“Si, un attaccante vuole fare gol, nelle ultime due partite ho avuto due opportunità per segnare ma non l’avevo fatto. Adesso ho segnato e questo è l’importante. Ora ne è arrivato uno e spero ne arrivino anche altri.”

Sulla volontà di restare al Milan:

”Da quando ero piccolo volevo vestire questa maglia, grazie a Dio sono qui, gioco nella squadra dei miei sogni. Per me questa è la cosa più importante, dal primo secondo non ho mai pensato di lasciare questa squadra”.