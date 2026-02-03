Post-partita, Allegri: “Loftus e Nkunku hanno fatto bene davanti”

L'intervista del post-partita ai microfoni di DAZN a mister Massimiliano Allegri. Ecco la sua analisi sulla gara di stasera.

Nel post-partita di Bologna–Milan 0-3 è intervenuto ai microfoni di DAZN mister Massimiliano Allegri, commentando questa vittoria importantissima dei suoi ragazzi. Ecco che cosa ha detto.

Sui due attaccanti e sulla fase offensiva:

“Sono giocatori di ottima qualità. I ragazzi sono stati molto bravi in entrambe le fasi. Stasera è stata una buona partita, ma secondo me potevamo fare ancora meglio. Si deve lavorare su queste situazioni di gestione palla. Stasera abbiamo giocato meglio anche perché Loftus e Nkunku hanno fatto bene davanti. Trovavamo sfogo davanti sia sulla profondità che sulla palla addosso”.

Se è questo è quello che vuole vedere nel Milan:

“È stata una buona prestazione, era importante arrivare a 50 punti. Il nostro obiettivo, ripeto, è di rimanere tra le prime quattro e sarà difficile perché il cammino è ancora lungo. Sul 3-0 i ragazzi sono rimasti dentro come squadra e hanno difeso bene, perché non prendere gol fa sempre bene”.

Se sia più importante essere a +7 dalla Roma o tornare a -5 dall’Inter:

“È più importante guardare dietro perché il campionato è ancora lungo, ci sono tanti punti da fare per tornare in Champions. Bisogna fare un passettino alla volta. Godiamoci questa sosta, perché domenica non giochiamo, e quindi bisogna recuperare un po’ di energie ma soprattutto giocatori come Leao e Pulisic che ci daranno una mano. Sarebbe bello al ritorno, venerdì prossimo col Pisa, avere tutti i giocatori a disposizione”.

Sul fatto che nel finale non volesse assolutamente subire gol:

“Era importante. Abbiamo dei giocatori giovani, con poche partite alle spalle, si fanno prendere un po’ troppo dall’entusiasmo. Pavlovic alla fine andava un po’ in giro per il campo, poi in quelle situazioni lì porti palla, rischi di farti male, di perdere contrasti. In quel momento lì devi solo gestire la palla se possibile nella metà campo avversaria. Chi è entrato l’ha fatto molto bene, sono entrati bene Jashari, Fullkrug, Ricci, Estupinan, Tomori che ha fatto l’ala. Bisogna essere contenti, però poi da quando riprenderemo, dobbiamo pensare al Pisa e al rush finale per il campionato”.

Se giocare meno può essere un vantaggio:

“Questa domanda me l’han sempre fatta. A me piacerebbe giocare tante partite, purtroppo quest’anno non possiamo giocarle. Cercheremo di sfruttare al meglio il tempo per poter preparare le partite con l’obiettivo di uno dei primi quattro posti perché l’anno prossimo bisogna tornare a giocare la Champions”.