Pobega: “Volevo tornare qui a Bologna, sono molto contento”

Tommaso Pobega ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 in cui ha parlato del suo nuovo club e le sue sensazioni

Tommaso Pobega ha lasciato il Milan, infatti oggi è stato ufficializzato dal Bologna e ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport 24:

“Sono molto felice, volevo tornare qui e sono contento che ci siamo riusciti. Mi è sembrato giusto e doveroso ringraziare tutte le persone che mi hanno aiutato a crescere: questo per me è un passo importante per dare continuità al mio percorso. È un piacere far parte di questo gruppo, dentro e fuori dal campo. Non è una cosa facile da trovare nelle squadre. Ho ritrovato Italiano ancora più carico, è sempre stato così. È una guida importante”.