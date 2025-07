Milan, Colombo verso un nuovo prestito: il Parma accelera

Colombo pronto a lasciare di nuovo il Milan: il Parma in pole per un prestito con diritto di riscatto. L'attaccante vuole restare in Serie A.

Lorenzo Colombo è attualmente in tournée in Asia con il Milan, ma il suo futuro sembra ancora una volta lontano da Milanello. Con il rientro imminente di Santiago Gimenez dalle vacanze e l’arrivo atteso di un altro attaccante dal mercato, l’ipotesi più concreta per lui è una nuova partenza in prestito. Diverse squadre di Serie A hanno già manifestato interesse.

Il Parma fa sul serio

Negli ultimi quattro anni, Colombo ha sempre trovato spazio da titolare in Serie A, vestendo le maglie di SPAL, Lecce, Monza ed Empoli. Classe 2002, si è affermato come un centravanti affidabile nonostante la giovane età.

Al momento, il club più avanti nella corsa è il Parma, che avrebbe già avviato i contatti con il Milan. L’opzione più probabile sarebbe un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 7 milioni di euro. Colombo vedrebbe di buon occhio questa destinazione: vuole restare nella massima serie, ma preferirebbe evitare una neopromossa per non rischiare un’altra stagione complicata come quella passata. Previste novità già nelle prossime settimane, è probabile che si possa chiudere non appena il Milan rientrerà dalla tournée.