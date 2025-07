Piccinini: “A mio parere al Milan Dusan Vlahovic potrebbe far bene”

Sandro Piccinini è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com in cui ha parlato del Milan e di Dusan Vlahovic

Sandro Piccinini ha parlato a tuttomwercatoweb.com in merito al Milan e su Dusan Vlahovic:

“A mio parere al Milan potrebbe far bene, sarebbe un’idea non male ma è legato ad un contratto molto oneroso, fu un errore firmare quel contratto per la Juventus. Va prima risolto il problema finanziario e non sarà facile trovargli una sistemazione che accontenti tutti. David? Un punto interrogativo, non è Benzema, non è un giocatore che passa da un campionato all’altro e fa trenta gol.

Bisogna vedere come si ambienta, è un buon giocatore ma non è quello che può cambiare da solo una squadra. Tornado al Milan Tare è abitato a lavorare bene anche sotto traccia, la squadra è senza coppe e se Allegri sarà bravo e lo è a gestire giocatori di livello può puntare decisamente alla qualificazione Champions e poi con l’entusiasmo strada facendo non si può dire. Quanto a Modric è un fuoriclasse, può essere una guida, a mio parere è stato ingaggiato anche per il ruolo che può avere fuori dallo spogliatoio. E’ un allenatore aggiunto e comunque il Modric che ho visto quest’anno al Real è ancora soprattutto un giocatore”.