Pavlovic: “Vogliamo lavorare e prepararci bene per la stagione”

Strahinja Pavlovic è intervenuto ai microfoni di La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato del clima trovato all'inizio della tournée in Asia

“Essere qui a Singapore è bellissimo. Abbiamo già avvertito il grande supporto dei nostri tifosi fin dal momento dell’arrivo. Vogliamo lavorare e prepararci bene per la stagione”.

EMERSON ROYAL VERSO IL BESIKTAS?

Kartal Record analizza le notizie riguardanti il Besiktas, e tra le vare notizie ce ne è anche una riguardante il Milan. Al club turco sarebbe stato offerto dai rossoneri il profilo di Emerson Royal. Il brasiliano intanto non è stato convocato da Massimiliano Allegri per la pre season che si svolgerà a Singapore, Hong Kong e Perth. Emerson oltre ciò non è nemmeno ancora nelle migliori condizioni fisiche dopo l’infortunio rimediato a gennaio nella partita di Champions League contro il Girona che da allora non gli ha permesso più di scendere in campo. Si è preferito pertanto lasciarlo a Milano ad allenarsi per recuperare la condizione.