Ceccarini: “Dopo Modric e Ricci ecco che potrebbe arrivare Jashari”

Il giornalista Niccolò Ceccarini ha parlato del mercato estivo del Milan. Sentiamo tutte le sue parole in merito...

In esclusiva a TMW ha parlato Niccolò Ceccarini il quale ha detto: “I rossoneri vogliono completare il prima possibile la rosa per consegnare ad Allegri una squadra altamente competitiva in grado di lottare subito per un posto in Champions. Dopo Modric e Ricci, il Milan spera di avere presto una risposta positiva dal Bruges per Jashari”.

Ancora le sue parole

“Il club rossonero però lavora anche su altri settori e uno di questi è la difesa dove ci sono diverse cose da sistemare in virtù della partenza di Theo Hernandez ed Emerson Royal. Il Milan sta spingendo forte per chiudere con il Brighton l’acquisto di Estupinan, laterale ecuadoriano, che a oggi viene considerato la prima vera alternativa a sinistra per sostituire appunto Theo”.