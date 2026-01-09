Pierluigi Pardo ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha commentato quale futuro attende il Milan in questo campionato

Dopo aver commentato la partita tra Milan e Genoa per DAZN, Pierluigi Pardo ha concesso un’intervista esclusiva in cui ha commentato quelle che secondo lui possono essere le possibilità della squadra di Allegri in questa stagione. Ecco un estratto delle sue affermazioni:

Allegri fa bene a concentrare le sue energie sulla qualificazione in Champions invece che sullo scudetto?

“Allegri ha ragione, proprio come faceva Conte un anno fa. Dopo una stagione disastrosa come quella passata, l’obiettivo comunicato è chiaramente di piazzarsi tra le prime quattro. Inoltre, se il Milan dovesse chiudere al secondo o terzo posto, non potrebbe considerarsi un insuccesso, ecco perché Allegri ribadisce sempre l’importanza del quarto posto”.

Tante possono essere le strategie comunicative ma la realtà potrebbe propendere o meno verso questo pensiero che serpeggia nel Milan attuale. I prossimi incontri potrebbero già svelarci cosa accadrà alla classifica generale ma nulla è ancora deciso.