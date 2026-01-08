Mercato Milan – Nuovo nome per la difesa di Allegri! Il punto

Il mercato dei rossoneri continua a muoversi in ogni reparto: sul piatto ci sarebbe una possibile offerta per un centrale della Premier

Nonostante le attenzioni siano puntate sulla gara di stasera, il mercato del Milan è in pieno sviluppo. Dopo aver portato nel capoluogo lombardo Fullkrug, adesso la dirigenza rossonera sta osservando nuovi nomi per la difesa. In queste ultime ore ci sarebbe un profilo molto interessante su cui anche Allegri avrebbe espresso un giudizio positivo.

Il nome

Diego Coppola sarebbe finito nel mirino del “Diavolo”. Classe 2003, ex Hellas Verona e attualmente giocatore del Brighton. Coppola farebbe molto comodo alla difesa del Milan e proprio per questo la dirigenza avrebbe già intavolato un’offerta al club inglese: prestito con diritto di riscatto. Le cifre e i termini temporali andrebbero ancora fissati del tutto ma l’idea è tutt’altro che astratta.

Gli avversari

Non c’è solo il Milan sulle tracce di Coppola. Genoa, Torino e Fiorentina avrebbero intenzioni abbastanza serie nei confronti del centrale italiano. Nonostante ciò il giocatore vedrebbe i rossoneri come prima destinazione in caso di accordo tra le parti.