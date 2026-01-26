Pierluigi Pardo analizza il Milan dopo il pari a Roma: la resilienza, la compattezza e i leader della squadra nella striscia d'imbattibilità.

Intervenuto a DAZN nel post-partita di Roma–Milan 1-1, il giornalista e telecronista Pierluigi Pardo ha analizzato in particolare i rossoneri, offrendo una chiave di lettura interessante sulla capacità del Milan di soffrire come squadra, una caratteristica che ha probabilmente contribuito alla striscia di 21 risultati utili consecutivi. Ecco nel dettaglio cosa ha detto, anche su alcuni singoli.

Le parole di Pardo

“Soffrire insieme è un marchio di fabbrica del Milan: è la capacità di stare uniti. Quando fai 21 risultati utili consecutivi non può essere un caso. Questa resilienza che ha il Milan in queste situazioni è segno di compattezza. Ci sono dei leader, dei maestri nella capacità di lettura come Rabiot e ovviamente Modric. De Winter è un giocatore che è cresciuto e sta trovando continuità”.