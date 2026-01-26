Milan, la striscia d’imbattibilità prosegue: l’analisi

Il Milan allunga la striscia di imbattibilità a 21 gare: l'analisi del pareggio con la Roma, la solidità difensiva e il confronto con l’Inter

Il pareggio di ieri sera, seppur sofferto, rappresenta il 21esimo risultato utile consecutivo raccolto dal Milan in campionato. La prima e unica sconfitta è arrivata contro la Cremonese il 23 agosto, alla prima giornata, poi una striscia positiva lunghissima, la più lunga attualmente in Europa.

Analizzando in particolare il match di ieri, abbiamo visto un Milan per lunghi tratti in difficoltà, che ha subito il gioco dell’avversario difendendosi. Poi però è riuscito a trovare il vantaggio alla sua maniera, alla prima vera occasione, per poi farsi rimontare nel proprio momento migliore con un calcio di rigore concesso alla Roma.

Un Milan solido, che sa soffrire

A proposito di Roma-Milan, è molto calzante un virgolettato dell’allenatore giallorosso Gasperini, che al termine del match ha parlato così dei rossoneri a Sky Sport:

“Il Milan quando difende non lo fa con fortuna, bisogna riconoscerlo, sono organizzati bene. Il Milan è così: se non gli fai gol trovano il modo di segnare”.

Un’analisi che corrisponde a quanto visto ieri, ma anche in altre occasioni in questo campionato. Il Milan si difende bene, ma non a caso. L’impostazione difensiva data da Allegri funziona, e quando scricchiola, spesso ci pensa Maignan a salvare. E se poi non prende gol, alla fine te lo fa, anche alla prima occasione utile.

Questo può essere uno dei motivi per cui il Milan è imbattuto da 21 gare consecutive in Serie A ed è attualmente secondo in campionato, dietro solo all’Inter. In meno rispetto ai nerazzurri, in questo momento, il Milan ha la gestione delle partite contro le cosiddette “piccole”. Pur avendo fatto meglio negli scontri diretti, non ha ancora quella capacità che l’Inter ha di prendere sistematicamente tre punti contro le squadre sulla carta inferiori.

L’Inter dà spesso l’impressione che non ci sia partita contro queste squadre, mentre il Milan è andato più volte in difficoltà, perdendo punti preziosi. Vedremo ora come e se i rossoneri sapranno sfruttare il vantaggio di non giocare le coppe nei prossimi mesi e soprattutto se, e fino a quando questa striscia potrà proseguire.