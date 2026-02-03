Bologna-Milan, Pagliuca: “Allegri giocherà accorto per poi colpire”

Gianluca Pagliuca analizza Bologna-Milan in programma stasera: "Non penso che Allegri verrà a giocare con tre punte".

Intervenuto sulle frequenze di Radio Nettuno Bologna Uno, l’ex portiere Gianluca Pagliuca, con un passato anche nel Bologna, ha analizzato la sfida in programma questa sera tra i rossoblù e il Milan. Pagliuca si è soffermato in particolare sui rossoneri, cercando di anticipare l’approccio che verrà adottato da Massimiliano Allegri: una partita prudente, per poi provare a sorprendere il Bologna alla prima occasione, come ha già dimostrato di saper fare.

Di seguito un estratto delle parole di Pagliuca:

“Non ci sarà Saelemaekers, ma il Milan resta una squadra pratica che quando vuole fa risultato. Avrà molta pressione perché Inter, Napoli e Juve hanno vinto. Non penso che Allegri verrà a giocare con tre punte, giocherà accorto per poi colpire alla prima disattenzione del Bologna. Ha vinto otto partite al primo tiro in porta. Il Bologna ha le possibilità per fare risultato. Ci vorrebbe una vittoria per cominciare un ciclo positivo. Dopo ci saranno partite più abbordabili e sarebbe bene fare un risultato importante”.