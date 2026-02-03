Milan, la probabile formazione rossonera per la sfida del Dall’Ara

La probabile del Milan in vista della sfida di stasera contro il Bologna: le scelte iniziali di Allegri e i ballottaggi.

Stasera il Milan scenderà in campo contro il Bologna al Dall’Ara. Vediamo le probabili scelte di mister Massimiliano Allegri per quanto riguarda l’undici iniziale, senza tralasciare i possibili ballottaggi.

Le possibili scelte di Allegri

Tra i pali ci sarà Maignan. Nella difesa a tre è previsto il ritorno di Pavlovic sul centro-sinistra: a fargli posto dovrebbe essere Tomori e non De Winter, con il centrale belga, in grande crescita, che verrebbe confermato ma spostato sul centro-destra. Confermato Gabbia al centro.

Sulle corsie esterne non ci sarà Saelemaekers a destra, quindi al suo posto giocherà Athekame, ma attenzione anche a Loftus-Cheek, impiegabile in quella posizione. A sinistra invece non ci sono dubbi sulla conferma di Bartesaghi.

A centrocampo pochi dubbi su Modric e Rabiot, mentre il terzo dovrebbe essere Fofana, che tornerebbe titolare dopo due panchine consecutive al posto di Ricci.

In attacco non ci sarà Pulisic e l’unico sicuro del posto è Nkunku. A fargli compagnia dovrebbe esserci Loftus-Cheek, provato in questi giorni nel tandem offensivo. Occhio però anche a Leao che, nonostante il solito acciacco all’adduttore, è a disposizione e potrebbe anche partire dal 1’. Fullkrug invece dovrebbe iniziare dalla panchina.

Milan (3-5-2) – All. Allegri.

Maignan;

De Winter, Gabbia, Pavlovic;

Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi;

Nkunku, Loftus-Cheek.

Ballottaggi:

Athekame / Loftus-Cheek 55-45%

Loftus-Cheek / Leao 55-45%

Pavlovic / Tomori 60-40%

Fofana / Ricci 60-40%