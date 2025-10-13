Pafundi: “Camarda? È fortissimo, sta battendo ogni record”

Simone Pafundi ha rilasciato alcune dichiarazioni, durante il ritiro con l'Italia Under 21, inerenti al talento di Francesco Camarda

Simone Pafundi, in ritiro con l’Italia Under 21, ha parlato del suo compagno di squadra Francesco Camarda:

“Abbiamo vissuto situazioni differenti. lo ho esordito in Nazionale, lui ha vissuto un ambiente come il Milan e penso non sia stato facile gestire la pressione. lo ci ho messo un po’ a riprendermi: ciò che gli consiglio, se si troverà ad affrontare dei momenti difficili, è di non perdere mai la fiducia in se stesso e di circondarsi di persone che gli vogliono bene. È un giocatore fortissimo, sta battendo ogni record e sono felice per lui: merita tutto questo”