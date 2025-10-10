Maignan alla Juventus? Clamoroso Milan: decisione pesantissima!

Nelle ultime ore si sta parlando di Maignan in ottica Juventus, ma attenzione anche alle contromosse di calciomercato del Milan: le ultime

Parlando di calciomercato, tra le notizie più clamorose ed eclatanti delle ultime ore c’è sicuramente quella lanciata dalla Gazzetta dello Sport che parla di un possibile interessamento della Juventus nei confronti di Mike Maignan, portierone del Milan. Questo perché il francese è in scadenza di contratto a fine stagione con i rossoneri e rappresenterebbe dunque una ghiottissima opportunità di mercato a parametro zero anche per i bianconeri.

Quel che è certamente vero – purtroppo – è che le possibilità di rinnovo tra Maignan e il Milan sono ormai vicine allo zero e che una separazione a fine stagione è una soluzione quantomai concreta. Il portiere rossonero è destinato a svincolarsi a zero ed è assolutamente plausibile che anche la Juve possa essere interessata. Occhio però, perché il Milan non sarebbe disposto a rimanere immobile a guardare. Anzi, stando a quanto ci risulta, il Diavolo avrebbe preso una posizione chiarissima a tal proposito.

Maignan obiettivo di calciomercato della Juve: la posizione del Milan

Fino a questo momento, la posizione del Milan è rimasta la stessa: fiducia incondizionata a Maignan e alla sua estrema professionalità fino a fine stagione, poi ci si saluterà con una stretta di mano. Ma le cose potrebbero cambiare qualora il club rossonero intercettasse veramente la possibilità che il portiere possa accordarsi con la Juventus in vista della prossima stagione. A quel punto, il Milan prenderebbe una decisione pesantissima e piuttosto drastica.

Quale? Quella di una cessione di Maignan già nel corso del prossimo mercato di gennaio. Un’ipotesi finora mai presa veramente in considerazione da Tare e soci, ma che potrebbe invece prendere corpo qualora si materializzasse lo spettro bianconero. Le pretendenti non mancano di certo e il Milan sarebbe anche disposto a incassare molto meno del previsto pur di non vedere Maignan alla Juve subito dopo averlo perso a parametro zero. Una beffa che i rossoneri vorrebbero evitare in ogni modo. Su Maignan ci sono i fari puntati di diversi top club europei, come ad esempio Chelsea e Bayern Monaco, ma non solo.

Ci sarebbero poi anche da valutare le intenzioni del giocatore. Con tante altre opzioni a disposizione – anche più vantaggiose a livello economico – è probabile che lo stesso Maignan potrebbe preferire altre destinazioni più che quella torinese, anche per rispetto del rapporto che lo lega al Milan e alla piazza rossonera. Insomma, che la Juventus possa essere interessata a Miagnan è assolutamente verosimile. Ma – almeno stando a quanto ci risulta – ad oggi le possibilità che l’attuale portiere del Milan si trasferisca veramente a Torino in vista della prossima stagione sono decisamente poche.