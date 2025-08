Padovano: “Con Tare e Allegri il Milan sta facendo le cose bene”

Michele Padovano è intervenuto ai microfoni degli studi di Sky in cui ha parlato del calciomercato del Milan

Vai nel canale WhatsApp del Milanista >

Michele Padovano ha parlato negli studi Sky in merito al mercato del Milan:

“Jashari? Mi piace, è un buon giocatore. E questo calciomercato ci ha insegnato che quando un giocatore vuole andare via ci riesce quasi sempre perché ha un potere importante. Al Milan finalmente si vedono le cose fatte bene, a differenza dello scorso anno dove non si capiva chi faceva cosa. Adesso c’è Tare che è un ottimo dirigente, un direttore di quelli giusti; Allegri è un allenatore che se non arriva primo, arriva secondo. Sono molto curioso di vedere come inizieranno perché i botti finali ci saranno gli ultimi 10 giorni di mercato”.