Rocchi: “Annunci in campo, vogliamo essere chiari con il pubblico”

Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di calcio di serie A e B, ha parlato del prossimo campionato. Le sue parole...

In esclusiva all’Ansa ha parlato Gianluca Rocchi il quale parlando della Serie A ha detto: “Abbiamo un gruppo selezionato di arbitri e vogliamo uniformare linguaggio e contenuti per essere chiari con il pubblico”.

Ancora le sue parole

“Non esiste un tempo massimo per gli annunci in campo perché ogni arbitro ha il suo stile, il suo linguaggio e i suoi tempi di reazione. Dobbiamo ancora lavorare per uniformare il contenuto delle spiegazioni, ma non metteremo limiti rigidi: conterà soprattutto la qualità della comunicazione”.