Ordine: “Io credo che Gimenez sia più forte di Dovbyk”

Franco Ordine è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it in cui ha parlato del mercato del Milan e di Santiago Gimenez

Franco Ordine ha parlato al suo editoriale su MilanNews.it, in merito a Santiago Gimenez:

“Il voto da dare alle cessioni è molto alto, diciamo un rotondo 9, mentre per gli acquisti si abbassa di gran lunga a 5 perché è partita in ritardo la caccia al “9 alla Giroud” anche se sul tema, come sapete, sono in completo disaccordo con la comunità di tifosi ed esperti perché ritengo Gimenez -se recuperato nell’umore oltre che nel fisico- superiore a Dovbyk. Altro effetto che non ho condiviso è il numero esagerato dei cambiamenti tra cessioni e nuovi arrivi (27 e 10), questo significa che farai fatica a trasformare un tale via vai in una squadra nel breve volgere di qualche settimana”.