Ordine: "Io credo che Gimenez sia più forte di Dovbyk"
Home > News Milan

Ordine: “Io credo che Gimenez sia più forte di Dovbyk”

Stefania Palminteri
milano
9 Settembre, 17:30
ordine milan
Franco Ordine è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it in cui ha parlato del mercato del Milan e di Santiago Gimenez

Vai nel canale Telegram del Milanista >
Franco Ordine ha parlato al suo editoriale su MilanNews.it, in merito a Santiago Gimenez:

“Il voto da dare alle cessioni è molto alto, diciamo un rotondo 9, mentre per gli acquisti si abbassa di gran lunga a 5 perché è partita in ritardo la caccia al “9 alla Giroud” anche se sul tema, come sapete, sono in completo disaccordo con la comunità di tifosi ed esperti perché ritengo Gimenez -se recuperato nell’umore oltre che nel fisico- superiore a Dovbyk. Altro effetto che non ho condiviso è il numero esagerato dei cambiamenti tra cessioni e nuovi arrivi (27 e 10), questo significa che farai fatica a trasformare un tale via vai in una squadra nel breve volgere di qualche settimana”.

Leggi anche

Giulia Benedetti · 9 Settembre, 18:30
Bianchin: “Il Chelsea voleva chiudere Maignan per 18 milioni”
Luca Bianchin è intervenuto ai microfoni di gazzetta.it in cui ha parlato del portiere del Milan Mike Maignan
Lorenzo Focolari - 9 Settembre, 16:30
Di Gennaro: “Io Camarda, se ci credo, lo tenevo in rosa al Milan”
Stefania Palminteri - 9 Settembre, 15:30
Tesser: “Il Milan nel suo potenziale è un gradino sotto al Napoli”
Stefania Palminteri - 9 Settembre, 14:30
Milan-Origi, trattativa ancora in corso per la rescissione
Edoardo Pettinelli - 9 Settembre, 13:27
Milan, ecco il piano B in caso di addio di Maignan
Stefania Palminteri - 9 Settembre, 12:32
Milan, auguri a Luka Modric: 40 anni e ancora protagonista
Riccardo Focolari - 9 Settembre, 11:44
Milan, oggi la ripresa degli allenamenti in vista del Bologna
x