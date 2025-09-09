Milan, oggi la ripresa degli allenamenti in vista del Bologna
Home > News Milan

Milan, oggi la ripresa degli allenamenti in vista del Bologna

Riccardo Focolari
Milano
9 Settembre, 11:44
Il Milan torna ad allenarsi oggi in vista del Bologna: Allegri attende i rientri dei nazionali e monitora le condizioni di Rafael Leao.

È prevista per oggi la ripresa degli allenamenti del Milan agli ordini di mister Massimiliano Allegri, che negli scorsi giorni aveva concesso qualche giorno di riposo alla squadra. Da oggi però si inizia a fare sul serio per preparare la sfida di campionato contro il Bologna, in programma domenica.

Nazionali e rientri scaglionati

La sosta per le nazionali è ancora in corso e diversi rossoneri si uniranno al gruppo solo domani o addirittura giovedì, essendo ancora impegnati con le rispettive selezioni. Gli ultimi a rientrare a Milanello saranno i giocatori reduci dagli impegni fuori dall’Europa: Christian Pulisic, Santiago Gimenez e Pervis Estupiñán disputeranno l’ultima partita nella notte e torneranno ad allenarsi col gruppo soltanto giovedì. Bisognerà quindi capire se Allegri deciderà lo stesso di puntare su di loro dal primo minuto domenica.
Un altro punto interrogativo riguarda Rafael Leao: il numero 10 portoghese ha lavorato durante la sosta per smaltire l’infortunio al polpaccio e tornare a disposizione, ma la sua situazione resta da valutare. Oggi con ogni probabilità continuerà ad allenarsi a parte.

