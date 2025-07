Ordine: “Allegri si sta applicando nel migliorare l’attenzione”

Franco Ordine è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it in cui ha parlato dell'amichevole del Milan contro l'Arsenal

Franco Ordine ha parlato a MilanNews.it in merito all’amichevole tra Milan e Arsenal:

“Il primo test di Singapore ci ha fatto capire che Allegri e il suo staff, anche per mancanza di pedine fondamentali, si sono applicati per migliorare attenzione e tecniche di posizionamento difensivo ottenendo specie nel primo tempo contro il possesso palla dell’Arsenal un discreto blocco unico, con addirittura un 5-4-1 che ha immiserito la parte offensiva esaltando invece quella difensiva cui hanno dato una mano Pulisic e Saelemaekers con opportuni rientri. Terracciano e Torriani, i due portieri, hanno raccolto più di un consenso, Leao in versione attaccante centrale e unico è stato più vivo e presente di altre volte ma la povertà della fase offensiva rispetto a un rivale (Arsenal) di grande levatura deve far riflettere e puntare soprattutto a migliorare la fattura del gioco, la velocità dell’azione, senza perdere la solidità difensiva.

Musah è sembrato ancora una volta un pesce fuor d’acqua, Bartesaghi -maltrattato da Saka- ha mostrato i limiti che erano noti, le note migliori sono arrivate dal trio iniziale (Tomori, Thiaw, Pavlovic). Sarà utile capire se, coperte le caselle dei due difensori laterali, si potrà giocare col 4-3-3 o se invece lo schieramento teorico iniziale dovrà ripercorrere il 3-5-2. In questo caso però anche il piano industriale sul mercato dev’essere cambiato in corsa”.