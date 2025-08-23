Olivero: “Ad Allegri piace tanto Loftus-Cheek, lo trova unico”

Giovanni Battista Olivero è intervenuto ai microfoni di gazzetta.it in cui ha parlato del Milan e in particolare di Loftus-Cheek

Giovanni Battista Olivero ha parlato a gazzetta.it in merito al Milan e in particolare Loftus-Cheek:

“Il Milan riparte da Allegri, dalla possibilità di difendere a tre o a quattro, ma da un centrocampo sicuramente a tre. Nel reparto ci sono alcuni giocatori di grande qualità e buon palleggio ma poco fisico (Modric, Ricci, Jashari). Uno tra Fofana e Loftus-Cheek dovrebbe giocare sempre o quasi e l’inglese piace molto ad Allegri proprio perché ha caratteristiche uniche nella rosa. Loftus-Cheek ha una fisicità dirompente, è un centrocampista box-to-box, sa inserirsi in area. L’incognita è legata alle sue condizioni fisiche e alla tendenza all’infortunio. In due stagioni con la maglia rossonera ha saltato 37 partite per problemi fisici. Ma se sta bene…”.