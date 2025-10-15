Nuovo Stadio, Foster: “Il viaggio è incominciato, momento cruciale”

L'architetto Norman Foster parla di San Siro e di come sarà il Nuovo Stadio di Milano: "Sarà un progetto che lascerà a bocca aperta"

Lord Norman Foster, 90 anni, celebre architetto di fama internazionale, insieme allo studio Manica sta curando il progetto del Nuovo Stadio di Milano per Milan e Inter. Al termine di un evento alla Triennale, Foster ha commentato:

“Se sono mai stato a San Siro? Certo! Alzando gli occhi dal campo verso gli anelli di questa eroica e stupefacente struttura architettonica, si realizza all’istante come tutto ciò riguardi la performance, lo spettacolo. Disegnare lo sconosciuto è il compito del progettista: anticipare con spirito ottimista. Noi dobbiamo mettere i semi, ma solo il tempo, poi, dirà se un’architettura avrà successo oppure no e sarà capace di diventare davvero classico.”

Foster racconta la sfida del nuovo San Siro

“Il viaggio è incominciato. Stiamo iniziando a disegnare: vediamo cosa verrà fuori, è un momento eccitante e cruciale, una sfida difficile ma affascinante. Sarà un progetto che lascerà a bocca aperta. Due squadre, due società, una città. San Siro è un’icona straordinaria che esiste già, ma ci sono lacune che rendono inevitabile il percorso verso un nuovo stadio. La storia e la memoria dovranno in qualche modo essere mantenute.”

Presto ne sapremo concretamente di più, dato che il progetto verrà svelato tra qualche settimana, mentre nel frattempo procede l’iter burocratico per arrivare finalmente alla vendita delle aree a Inter e Milan.