Nuovo nome per l’attacco del Milan: l’idea low-cost dal Monaco

Il Milan valuta Breel-Donald Embolo per l’attacco: chi è l’attaccante del Monaco e perché può diventare un’opzione concreta per Tare.

In casa Milan prosegue la ricerca di un numero 9 da mettere in concorrenza con Santiago Gimenez per completare il reparto offensivo. Il direttore sportivo Igli Tare ha diversi nomi nel taccuino, ma l’ultimo emerso nelle scorse ore è quello di Breel-Donald Embolo, attaccante classe 1997, di proprietà del Monaco.

Chi è Embolo? Il profilo del giocatore che piace al Milan

Embolo è di origine camerunese ma naturalizzato svizzero, e gioca al Monaco dal 2022. È un calciatore che corrisponde piuttosto bene al tipo di attaccante che il Milan sta cercando, alto 1,87, Embolo è veloce, forte fisicamente e abile in area di rigore. Anche se non è un super bomber da 20 gol a stagione (ne ha segnati 7 lo scorso anno), ha caratteristiche interessanti: sa giocare bene con la squadra, sia venendo incontro per legare il gioco sia attaccando la profondità. Non raffinatissimo da un punto di vista tecnico, ma all’occorrenza può essere anche un jolly perché può adattarsi anche come esterno offensivo. Altro fattore che gioca a suo favore è il prezzo: la sua valutazione non va oltre i 12 milioni di euro e il suo contratto è in scadenza tra un anno. Vedremo se Tare deciderà di affondare il colpo o se per il momento si limiterà soltanto ad un sondaggio esplorativo. Magari potrebbe rivelarsi un buon piano B da tenere nel cassetto, qualora obiettivi più ambiziosi dovessero sfumare.