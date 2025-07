Milan, prosegue il casting di Tare per il terzino destro

Non è un mistero che Igli Tare stia cercando un terzino destro per completare il reparto insieme ad Alex Jimenez, considerando che Emerson Royal verrà probabilmente ceduto. È uno dei ruoli attualmente più scoperti nella rosa rossonera. Sono diversi i nomi circolati nelle ultime settimane. In particolare, si è parlato di Guéla Doué: per lui, Tare avrebbe offerto prima 15 e poi 18 milioni allo Strasburgo, ma entrambe le offerte sono state rispedite al mittente. Il giocatore, fratello della stella del PSG Désiré Doué, è valutato circa 30 milioni dal club francese.