Nkunku in gol, Rabiot a riposo: buone notizie per il Milan

Nkunku torna al gol con la Francia e mostra segnali di crescita. Rabiot a riposo, nessun rischio per il Milan: buone notizie per Allegri

Ieri, tra le varie partite delle nazionali, è scesa in campo anche la Francia, che ospita tre giocatori rossoneri, (Maignan, Rabiot e Nkunku) e ha pareggiato 2-2 contro l’Islanda. Gara che lascia anche qualche segnale positivo in ottica Milan.

Nkunku si accende, Rabiot tira il fiato

I segnali positivi sono due: il primo riguarda Adrien Rabiot, che dopo qualche acciacco in settimana è rimasto a riposo in panchina, evitando così ulteriori rischi. L’altro, il più importante è il gran gol segnato da Christopher Nkunku, che sta finalmente ritrovando la forma migliore. L’attaccante francese è rimasto in campo per 75 minuti, mostrando buona vivacità, oltre che freddezza in zona gol. Una buona notizia anche per Allegri, che finora lo aveva gestito con cautela, concedendogli pochi minuti. Ora Nkunku sembra sulla via della condizione ideale, non solo per il gol ma anche per la tenuta fisica. È probabile che da qui in avanti troverà più spazio anche con la maglia del Milan.

Il C.T. francese Didier Deschamps, su Nkunku, ha dichiarato:

“Non è ancora al top, i suoi minuti in campo sono ridotti al Milan. Però ha qualità, è davvero tranquillo davanti alla porta.”