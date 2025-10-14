Milan, i giocatori impegnati oggi in nazionale

Ultima giornata di impegni in nazionale per sette giocatori del Milan prima del ritorno a Milanello. Tutti i dettagli sulle partite di oggi.

Oggi si chiude la sosta dedicata alle nazionali, con le ultime partite in programma prima del ritorno dei rossoneri a Milanello, previsto per giovedì. Sono sette i giocatori del Milan che scenderanno in campo con le rispettive selezioni.

Le ultime sfide dei rossoneri in nazionale

Nel pomeriggio sarà il turno di Davide Bartesaghi con l’Italia Under 21, che affronterà l’Armenia alle 18.15 nelle qualificazioni all’Europeo di categoria del 2027.

Strahinja Pavlović sarà impegnato con la Serbia nella sfida contro Andorra, in programma alle 20.45 e valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Alla stessa ora toccherà anche a Ruben Loftus-Cheek, che con l’Inghilterra affronterà la Lettonia, e a Matteo Gabbia, convocato per Italia-Israele, sempre per le qualificazioni mondiali.

Nella notte tra martedì 14 e mercoledì 15 ottobre spazio poi alle amichevoli internazionali: Santiago Gimenez e Pervis Estupinan si sfideranno nel match tra Messico ed Ecuador (calcio d’inizio a mezzanotte), mentre Christian Pulisic sarà impegnato con gli Stati Uniti contro l’Australia, con fischio d’inizio alle 3.00.

L’auspicio, naturalmente, è che tutti i rossoneri tornino a casa senza problemi fisici. La sosta ha già lasciato il segno con l’infortunio di Saelemaekers, e il Milan non può permettersi altre brutte sorprese.