Niente rinnovo per Goretzka, Milan alla finestra

Leon Goretzka non rinnoverà col Bayern Monaco e sarà un’occasione a zero per l’estate. Milan interessato: ingaggio e concorrenza gli ostacoli

Una delle operazioni che in questi giorni, in casa Milan, è stata attenzionata non riguarda l’attuale mercato di riparazione, ma piuttosto il mercato di giugno. C’è infatti un giocatore che potrebbe fare al caso dei rossoneri per alzare il livello e l’esperienza internazionale della squadra: si tratta del centrocampista tedesco del Bayern Monaco Leon Goretzka.

Occasione a zero, ma non mancano gli ostacoli

Goretzka rappresenta un’occasione che stuzzica, visto che il suo contratto è in scadenza a giugno. A rafforzare questa pista ci sono anche le ultime dichiarazioni del direttore sportivo dei bavaresi, Christoph Freund, che ha chiarito come non ci sarà alcun rinnovo. Ecco un estratto delle sue parole in conferenza stampa:

“Tutti sanno che il suo contratto scadrà in estate. In questi colloqui, abbiamo discusso apertamente del suo futuro. Posso dire che il periodo di Leon Goretzka al Bayern Monaco terminerà in estate”.

L’operazione, anche a parametro zero, si prospetta comunque molto complessa. Dal punto di vista economico sarebbe necessario uno sforzo importante. In più ci sarebbe da battere un bel po’di concorrenza, tra cui per esempio quella dell’Atletico Madird, che ci ha provato anche in questi giorni. Tuttavia, in caso di qualificazione alla Champions League, il Milan potrebbe tornare concretamente a competere per questo tipo di profili, al pari delle altre big europee.